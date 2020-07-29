По состоянию на текущий момент уровень подготовки к предстоящей зиме в области составляет уже 40 процентов.

Подготовку объектов жилфонда и объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2020-2021 годов обсудили в белом доме.По состоянию на текущий момент уровень подготовки к предстоящей зиме составляет уже 40 процентов. Наилучшие результаты отмечены в Судогодском (92 процента), Суздальском (93 процента), Камешковском (87 процентов), Гороховецком (61 процент), Селивановском (43 процента) районах, в Радужном (68 процентов) и Коврове (62 процента).Не дотягивают до среднеобластного уровня Муром (25 процентов), Кольчугинский (28 процентов), Муромский (28 процентов) и Вязниковский (24 процента) районы.В ходе проверки в Вязниковском районе было выявлено, что ремонтные работы идут в соответствии с планом, администрация проводит переговоры с потенциальными концессионерами.Аналогичные проверки проведены в Муроме, Селивановском, Александровском, Петушинском, Юрьев-Польском, Муромском и Кольчугинском районах. Отставаний от графиков не отмечено.