Во Владимире на 78-м году жизни скончалась Маргарита Анатольевна Малахова, бывший председатель...

Во Владимире на 78-м году жизни скончалась Маргарита Анатольевна Малахова, бывший председатель Совета народных депутатов.Родилась Маргарита Анатольевна 13 марта 1944 года в деревне Лазаревское Юрьев-Польского района Владимирской области. В 1968 г. закончила Ивановский государственный университет, в 1979 г. - Академию общественных наук при ЦК КПСС; историк, кандидат исторических наук.Трудовую деятельность она начала в 1961 году - работала учителем Лазаревской начальной школы, Озерецкой семилетней школы, секретарем комсомольской организации совхоза «Небыловский», заведующей отделом-секретарем Юрьев-Польского райкома ВЛКСМ, организатором Дома культуры Владимирского тракторного завода, организатором внешкольной и внеклассной работы Киржачской средней школы, инструктором Киржачского райкома КПСС, методистом Владимирского государственного педагогического института, инструктором Владимирского горкома и секретарём Фрунзенского райкома КПСС.До 1992 года находилась на комсомольской и партийной работе во Владимирской области и городе Владимире; с 1992 по 1997 годы - исполнительный директор Фонда социальной поддержки населения администрации Ленинского района города Владимира; неоднократно избиралась депутатом районных и городского Советов; с 1997 года по октябрь 2005 года - председатель Владимирского городского Совета народных депутатов; в октябре 2005 года вновь была избрана депутатом Совета народных депутатов города Владимира.Она награждена Орденом Почёта, медалями "За трудовое отличие", "За доблестный труд и другими наградами.О дате, месте и времени прощания с Маргаритой Анатольевной Малаховой будет сообщено дополнительно.Фото: virtvladimir.ru/gallery