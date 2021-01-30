Последний день января считают днем рождения русской водки. Какие исторические факты связаны с этим напитком, что такое "муха" и Огурцовка ?

"Рассуждение о соединении спирта с водою". Так называлась докторская диссертация, которую 31 января 1865 года защитил Дмитрий Менделеев. С тех пор последний день января считают днем рождения русской водки. Какие исторические факты связаны с этим напитком, что такое "муха" и Огурцовка ? О культуре пития субботним "Вестям" рассказал ресторатор, вице- президент Ассоциации малых туристических городов России- Игорь Кехтер.Водка за время своей истории претерпела изменения. И в названии, и в содержании. Та же "царская" на деле- смесь двух кислот, которую используют в золотодобыче и переработке. По словам ресторатора Игоря Кехтера- вице-президента Ассоциации малых туристических городов России, правильнее национальным крепким напитком назвать "хлебное вино"- дистиллят из зерна.Игорь Кехтер ресторатор, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России:- Фактически высшего качества очистки хлебное вино и являлось ,собственно говоря, водкой, и является водкой. И только в 1936-ом году в наших документах, в ГОСТе было зафиксировано, что водкой является спирт, разведённый водой до состояния около 40 градусов.Опыт проводим не просто так. Налить, поджечь, подождать... Так 2 К: крепость и качество- проверяли до изобретения спиртометра. А вот когда тот появился, крепость замерили. Итог- 38 с половиной градусов. Позже, при введении акцизов, "округлят" до сорока.Игорь Кехтер ресторатор, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России:- Были специальные отжигные чаши, куда дистиллят разного качества переливали, поджигали, и если выгорала ровно половина, это называлось "полугаром" и считалось хорошим качественным хлебным вином"Трезво оценивать возможности и знать меру. Это тоже о водке. Игорь Кехтер рассказывает: в России до революции "жидкий продукт" измеряли иначе. Бочка- объём- 492 литра. Ведро- 12 и 6. Знаменитая четверть- 3 литра 150. А вот выражение "под мухой" родилось тоже благодаря таре. Вот такой миниатюрной стопочке.Игорь Кехтер ресторатор, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России:- Немного навеселе, в хорошем настроении, так сказать, под мухой. Считается, что трактирщики использовали данную стопочку- выносили на улицу, чтобы завлекать гостей. А это тоже форма мухи, выпущена на нашем гусевском заводе, по заказу одного из городов, очень приятной формы, удачно положить.Почему водка "укрепилась" в наших широтах? Среди факторов- хорошие урожаи зерна. А вот с известным "для сугреву" нужно быть аккуратнее.Это опасно с точки зрения, если ты зимой это делаешь, это ложное чувство согретости. Тут та ситуация, что в меру, по чуть-чуть, в чай, ложечку, с горячим чем-нибудь.Кехтер - человек, который умеет "настоять на своём". Так, кстати, называется и одна из его книг. В Гаврилов Посаде- на территории бывшего Дворцового завода- Игорь Кехтер создал музей национальных напитков. Где можно "напиться от истоков".Кстати, наливки и настойки- изобретение российское. Вкус напитка в России улучшали с помощью всего, что росло в лесах, полях и огородах. В Суздале, в ресторане "Огурец" сегодня можно отведать необычную... огурцовку.Игорь Кехтер ресторатор, вице-президент Ассоциации малых туристических городов России:- Город Суздаль в какой-то степени- вкус огурца, сформированный здесь. И мы не могли пройти мимо и не сделать настойку на свежем и солёном огурце.В напиток добавлен и хрен. Тоже традиционный для Суздаля. "Хрен и лук и не выпускай из рук"- говаривали в древнем городе. И это к вопросу о значении гастротуризма. Ведь появилась же "Гастрономическая карта России". По мнению Игоря Кехтера, люди должны приезжать за историей, впечатлениями и за... вкусом. И если приятное послевкусие осталось: обязательно вернутся вновь.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".