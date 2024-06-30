Сбербанк собирается вывести из обращения карты Maestro владимирцев уже в июле.
Обладатели карт по...
Сбербанк собирается вывести из обращения карты Maestro владимирцев уже в июле.
Обладатели карт по всей России не смогут оплачивать ими покупки в магазине.
Сбербанк с июле 2024 года собирается вывести из обращения карты Maestro, Virtual, а также ПРО100.
В пресс-службе кредитной организации рассказали, что условия обслуживания таких карт устарели.
Они не поддерживают бесконтактную оплату и не имеют привилегий, которые есть у платежной системы «Мир».
Возможность совершать переводы и зачисления на карту у пользователей сохранится, но оплата и снятие наличных в банкоматах будут недоступны.
Сбербанк попросил владельцев таких карт перейти на карты «Мир», обозначив, что для них будет бесплатное обслуживание.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений