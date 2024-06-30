Сбербанк собирается вывести из обращения карты Maestro владимирцев уже в июле. Обладатели карт по...

Сбербанк собирается вывести из обращения карты Maestro владимирцев уже в июле.Обладатели карт по всей России не смогут оплачивать ими покупки в магазине.Сбербанк с июле 2024 года собирается вывести из обращения карты Maestro, Virtual, а также ПРО100.В пресс-службе кредитной организации рассказали, что условия обслуживания таких карт устарели.Они не поддерживают бесконтактную оплату и не имеют привилегий, которые есть у платежной системы «Мир».Возможность совершать переводы и зачисления на карту у пользователей сохранится, но оплата и снятие наличных в банкоматах будут недоступны.Сбербанк попросил владельцев таких карт перейти на карты «Мир», обозначив, что для них будет бесплатное обслуживание.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений