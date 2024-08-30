В настоящее время завершаются работы в кабинетах и подсобных помещениях, а в ремонтных зонах уже заменены окна и установлены новые ворота и мойка.

В администрации города Владимира сообщили, что в троллейбусном депо №2, принадлежащем «Владимирпассажиртрансу», продолжается ремонт. В настоящее время завершаются работы в кабинетах и подсобных помещениях, а в ремонтных зонах уже заменены окна и установлены новые ворота и мойка.В планах — установка еще одной мойки и монтаж отопления. Обновленная ремонтная зона сможет одновременно обслуживать как минимум 12 автобусов или троллейбусов.Руководитель «Владимирпассажиртранса» отметил, что в городе продолжается установка стационарных валидаторов в общественном транспорте, которые не выдают бумажные билеты. Уже приобретено 30 таких устройств, которые будут установлены в троллейбусах.