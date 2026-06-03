Форум форумом, но работу ради него останавливать нет смысла. Анастасия Шашкова вместе с тремя дочерьми до и после своего выступления собирает свечи долгого горения. Рассказывает, они крайне

Форум форумом, но работу ради него останавливать нет смысла. Анастасия Шашкова вместе с тремя дочерьми до и после своего выступления собирает свечи долгого горения. Рассказывает, они крайне востребованы на фронте, особенно в холодное время года. Производство не дорогое, но достаточно кропотливое. Анастасия Шашкова, руководитель группы «Руки Ангелов» (Ковровский округ) По 6 спичек в каждом ряду,