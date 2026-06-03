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<a href="https://33live.ru/novosti/03-06-2026-veloleto-2026-v-suzdale-chem-festival-budet-udivlyat-v-etom-godu.html" target="_blank">«Велолето-2026» в Суздале: чем фестиваль будет удивлять в этом году?</a> - В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, Владимирская область вновь станет центром притяжения для любителей велоспорта, принимая популярный фестиваль «Велолето-2026». Замминистра физкультуры и