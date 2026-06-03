Злоумышленник представился работником общественной организации, выманил у дедушки 47 тысяч рублей и попытался скрыться, но был пойман по горячим следам. Об этом рассказали в пресс-службе

Злоумышленник представился работником общественной организации, выманил у дедушки 47 тысяч рублей и попытался скрыться, но был пойман по горячим следам. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. В мае в полицию Мурома обратился 87-летний житель города. Пенсионер рассказал, что в тот день к нему пришёл незнакомец. Мужчина представился работником общественной организации и сказал,