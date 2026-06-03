Во Владимире стартовал масштабный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом сезоне приведут в порядок 5 километров проезжей части и 2,5 километра тротуаров. Ремонт

Во Владимире стартовал масштабный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом сезоне приведут в порядок 5 километров проезжей части и 2,5 километра тротуаров. Ремонт на улице Героя России Кутузова выполняет подрядная организация ООО «Владавтодор». Объем работ серьезный — 800 метров дороги и 600 метров пешеходной зоны. Все нужно успеть по контракту до