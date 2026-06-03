Это дело потрясло не только Владимир, но и всю страну. История, начавшаяся как банальный семейный конфликт из-за квадратных метров, превратилась в хладнокровную бойню. В июне 2015 года тихий, ..

Это дело потрясло не только Владимир, но и всю страну. История, начавшаяся как банальный семейный конфликт из-за квадратных метров, превратилась в хладнокровную бойню. В июне 2015 года тихий, спальный район потрясло жестокое преступление: в квартире . Жертвами стали 42‑летний мужчина, его 36‑летняя беременная гражданская жена и ее 16‑летний сын.Сегодня, спустя годы, мы вспоминаем детали трагедии, которая вскрыла целую серию жестоких преступлений банды из соседнего региона. Подробности в материале vlad.aif.ru.Тела троих человек12 июня 2015 года вся страна отмечала праздник. А в одной из квартир дома на Нижней Дуброве разыгрывался сценарий фильма ужасов. Вечером 14 июня там нашли тела троих: 42-летнего хозяина квартиры, его 36-летней гражданской жены, которая была на седьмом месяце беременности, и ее 16-летнего сына от первого брака.Картина была жуткой: мужчин застрелили в упор, а женщину буквально истерзали ножом. Следователи вскоре поймут — это не была просто вспышка ярости. Это была тщательно спланированная акция «профессионалов».Цена жизни — один миллион рублейЗаказчиком преступления оказалась Галина Боброва, бывшая супруга хозяина жилья. Супруги находились в состоянии развода, и главным камнем преткновения стала та самая квартира во Владимире. Боброва, работавшая бухгалтером, решила проблему радикально. Она нашла «исполнителя» через старые связи — им стал 49-летний Анатолий Мазур, лидер ОПГ.Цена вопроса? Миллион рублей. Эти деньги Боброва пообещала выплатить после того, как вступит в права наследства и продаст злополучную квартиру.Мазур подошел к делу основательно. Вместе со своими подельниками, Виктором Смирновым и Максимом Мещанкиным, он приехал во Владимир на «разведку» в ночь на 11 июня. Изучили обстановку и вернулись на следующее утро, уже с пистолетом с глушителем и ножом.«Убийство на глазах у матери»То, что произошло в самой квартире, поражает своей жестокостью. Пока Мещанкин караулил в машине, Мазур и Смирнов зашли внутрь. Сначала Мазур выстрелил в хозяина. Обнаружив в комнате 16-летнего подростка, который в тот день просто пришел в гости к маме, киллер не дрогнул.«В целях устранения свидетеля на глазах у матери выстрелил в голову 16-летнего подростка», — позже сухим юридическим языком напишут в материалах дела.Беременную женщину добивали ножом. Чтобы сымитировать ограбление, бандиты забрали ноутбук и телефон, которые позже просто выкинули в водоем по дороге в Ногинск.Эхо прошлых лет и тайные могилыСледователи СК сработали ювелирно. Уже через две недели вся банда была задержана.«По результатам проведенных мероприятий 23 и 25 июня 2015 года в городе Ногинске задержаны четверо подозреваемых, в отношении которых по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отчитаются следователи уже через месяц после убийства.Но на этом история не закончилась. Профессионализм следователей позволил «расколоть» бандитов на признания в старых делах.Выяснилось, что на счету Мазура и его «бригады» были и другие жертвы. В 2011 году они задушили пенсионера в Ногинске ради его жилья. Тогда смерть списали на «естественные причины» из-за образа жизни мужчины, и только спустя годы экспертиза доказала — это было убийство.Ещё одна жертва — 33-летний мужчина, сводный брат другого фигуранта дела, Александра Ралдугина. Тот «заказал» родственника Мазуру, считая, что брат-наркоман мучает семью. Несчастного задушили пакетом и тайно закопали на городском кладбище в чужую могилу.Финал историиСправедливость восторжествовала, насколько это возможно в такой ситуации. Лидер банды Анатолий Мазур получил пожизненное лишение свободы. Заказчица Галина Боброва была осуждена на 15 лет колонии. Исполнители Смирнов и Мещанкин, пошедшие на сделку со следствием, получили 18 и 15 лет соответственно. Ралдугин был приговорен к 8 годам.На улице Нижняя Дуброва сегодня снова тихо, но память о том страшном июне 2015-го навсегда осталась в истории города как одна из самых мрачных ее страниц.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .