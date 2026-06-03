Эскроу-счета дают владимирцам гарантию возврата средств при срыве работ.

Минстрой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» рекомендует применять эскроу‑счета согласно ФЗ №186‑ФЗ при строительстве частного дома.Для будущих собственников: деньги хранятся на специальном банковском счете и переходят подрядчику только после сдачи дома и подписания акта приемки.Если подрядчик нарушит обязательства, средства возвращаются заказчику, что сводит к нулю риск недостроя.Для строительных компаний эскроу повышают доверие клиентов и открывают доступ к льготному проектному финансированию от крупных банков.Информационная кампания реализуется по поручению Президента РФ, чтобы сделать загородное строительство более доступным и безопасным для граждан.