Трехкомнатную квартиру в Коврове, которую получил в качестве взятки бывший замглавы администрации города Амангельды Куандыков, изъяли в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе

Трехкомнатную квартиру в Коврове, которую получил в качестве взятки бывший замглавы администрации города Амангельды Куандыков, изъяли в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Напомним, 76,8 квадратов жилплощади стоили 8,2 миллиона рублей. Квартиру Куандыков получил в подарок от застройщика ООО «СЗ «Композит Эстейт» в период с 29.04.2022 по 22.08.2023. Взамен же чиновник должен