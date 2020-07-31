Приводят в порядок «зеленый щит» города. Во Владимире проводятся работы по обрезке сухих и аварийных ветвей. На улице Подбельского парадный вид придадут сразу нескольким старым

Приводят в порядок «зеленый щит» города. Во Владимире проводятся работы по обрезке сухих и аварийных ветвей. На улице Подбельского парадный вид придадут сразу нескольким старым деревьям. Заявку на выполнение работ в МКУ «Благоустройство» подали сами жители. Липы разрослись на столько, что ветки стали стучать в окна и лезть на крышу. Екатерина Косолапова, местный житель: Деревья