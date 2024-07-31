«Черный флаг»: в озёрах Семязино и Глубокое вновь запрещено купаться Чтобы обеспечить...

«Черный флаг»: в озёрах Семязино и Глубокое вновь запрещено купатьсяЧтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей города и предотвратить распространение инфекционных заболеваний и массовых отравлений, запрещается купаться в озёрах Семязино и Глубокое.«Управление гражданской защиты города Владимира информирует население о несоответствии требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» качества воды по микробиологическим показателям на водоемах Семязино и Глубокое», - сообщают в пресс-службе администрации Владимира.Существует потенциальный риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. На пляжах установили черный флаг - «Купание запрещено» и информационные аншлаги.Фото: пресс-служба администрации Владимира; пресс-служба МЧС России по Владимирской областиЧитайте также:С начала купального сезона на водоемах Владимирской области погибли 32 человека, в том числе - 2 ребенкаНа водохранилище Содышка во Владимирской области спасатели провели очередной профилактический рейдСотрудники МЧС провели рейд по популярным пляжам Владимирской области