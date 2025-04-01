Смертельная авария на платной трассе М-12 произошла 31 марта в 18:20. 46-летний водитель автоцистерны с молоком погиб из-за взорвавшегося колеса. Из кабины его пришлось доставать спасателям. ДТП

Смертельная авария на платной трассе М-12 произошла 31 марта в 18:20. 46-летний водитель автоцистерны с молоком погиб из-за взорвавшегося колеса. Из кабины его пришлось доставать спасателям. ДТП случилось в Судогодском районе на 201 километре трассы М-12, чуть дальше Улыбышево. Как сообщили в ГАИ, у фуры «Вольво» с полуприцепом произошел разрыв шины левого переднего колеса. Водитель потерял