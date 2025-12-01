Звездная дорожка и легендарные фигуристы. Как маленьким спортсменам из регионов помогают достичь больших результатов? В нашей большой стране талантливые спортсмены встречаются не только в

Звездная дорожка и легендарные фигуристы. Как маленьким спортсменам из регионов помогают достичь больших результатов? В нашей большой стране талантливые спортсмены встречаются не только в столице, но и в других городах. Что бы помочь детям показать свои силы на большом льду компания Ростелеком еще в 2011 году создали проект «Звездная дорожка». За это время более чем