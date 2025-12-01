Работы шли ночью.

Владимирские коммунальщики ЦУГД обеспечивают бесперебойное освещение улиц. Об этом рассказалиВ ночь с воскресенья на понедельник бригады восстановили свет на Дамбе Содышки, улице Нижняя Дуброва, в Сквере 850-летия Владимира и у Соловьиного пруда. Днем в воскресенье свет вернулся на улицы Горького, Погодина и проспект Строителей, а также по нескольким другим адресам, где были заявки от горожан.Такая круглосуточная работа позволяет оперативно устранять поломки и поддерживать безопасность в городе.