Жители Владимирской области были удостоены высоких государственных наград за свои заслуги перед Отечеством. Торжественная церемония вручения прошла в Кремле. Об этом рассказали в правительстве области. Государственные награды и поощрения от имени Президента вручал первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.