Выплаты пенсий через банки за декабрь 2025 года во Владимирской области в связи с совпадением дат доставки с выходными днями будут осуществляться досрочно: 4 декабря за 6 число и 18 декабря за 21 число. 11 декабря пенсии перечислят по привычному графику. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости