Житель Владимира выращивал дома псилоцебиновые грибы, чтобы справиться с депрессией.

В городе Владимир прокуратура против местного жителя, который пытался справиться с депрессией необычным способом — выращиванием псилоцебиновых грибов. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Запретный урожайПредставьте: осенняя хандра, тоска, ничего не радует. Знакомо? Многие в такой ситуации ищут спасения в спорте, хобби или обращаются к врачам. Но 27-летний житель Владимира выбрал путь, который привел его не к выздоровлению, а прямиком на скамью подсудимых. Вместо того чтобы бороться с депрессией легально, он решил устроить дома целую плантацию наркотических грибов.Парень действительно пытался справиться с болезнью цивилизованно — ходил к психологу. Но, не получив быстрого результата, махнул рукой на официальную медицину. Вспомнив свой прошлый опыт, он пришел к роковому выводу: вернуть радость жизни помогут псилоцибиновые грибы. Зная о их запрете в России, он решил, что самый безопасный способ — вырастить «лекарство» самому.И вот в его квартире начинается необычный агроэксперимент. Три месяца кропотливого, но противозаконного труда — и вот он, «урожай»: не менее 51 плодового тела, содержащих запрещенный псилоцин (психоактивное вещество-алкалоид из семейства триптаминов. Содержится в большинстве галлюциногенных грибов).Об этом «домашнем бизнесе» стало известно полиции. Грибы изъяли, а их «агронома» теперь ждет суд по статье о культивировании наркосодержащих растений в крупном размере. Ему грозит реальный срок.А как можно было иначе?Ирония в том, что помочь себе можно было гораздо проще, безопаснее и легальнее. Врачи давно говорят: еда — наш первый помощник в борьбе с хандрой.Например, чтобы поднять уровень «гормона радости» серотонина, нужна аминокислота триптофан. Ее много в черном шоколаде (от 70% какао), бананах, мясе птицы, авокадо и жирной рыбе. Кстати, та же скумбрия или лосось — еще и чемпионы по витамину D и омега-3 кислотам, которые работают как природные антидепрессанты. В регионах, где часто едят рыбу, от депрессии страдают реже.Не забывайте про яркие овощи и фрукты — тыкву, апельсины, болгарский перец. В них есть бета-каротин, который тоже участвует в синтезе хорошего настроения. А листовая зелень богата фолиевой кислотой, недостаток которой усиливает апатию и усталость.: определенные микроэлементы напрямую влияют на психику. Так, магний, селен и железо существенно снижают риск развития депрессии. А цинк и вовсе помогает снизить риск посттравматического расстройства. Но перебарщивать с кальцием, напротив, опасно — его избыток может повышать тревожность.Главные правила осенне-зимнего «спасения» просты: регулярно и сбалансированно питаться, гулять в любую погоду (даже сквозь тучи проходит ультрафиолет для выработки витамина D), двигаться и не злоупотреблять кофе, который может лишь усилить тревогу.Вместо домашней «грибницы» лучше обустроить на кухне полку с полезными продуктами, а для серьезных проблем — найти грамотного врача. Ведь единственные грибы, которые стоит выращивать дома, — это вешенки или шампиньоны. Для супа.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .