Первая рабочая неделя декабря во Владимирской области начнется с небольших заморозков по ночам, но днем температура останется выше нуля. По прогнозу Gismeteo, в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -1°C, а днем – подниматься до +1…+2°C. В начале недели ожидается туман и слабый снег, в четверг – осадки в виде снега с дождем. Скорость