Областной женский клуб «Секреты успешной женщины» прошел на площадке Кадрового центра «Работа России».

Владимирская область активно развивает сообщества для поддержки и самореализации женщин. Ярким событием стал Областной женский клуб «Секреты успешной женщины», прошедший на площадке Кадрового центра «Работа России». Мероприятие объединило более тысячи участниц со всего региона, став важной площадкой для профессионального и личностного роста.Программа форума была насыщенной и разнообразной. Участниц ждали пленарное заседание с ведущими спикерами, ярмарка вакансий от работодателей, выставка-продажа изделий самозанятых, а также онлайн-включения с филиалами Кадрового центра и женским клубом в Донецке, оказывающим поддержку участникам СВО. Особое внимание уделили практическим навыкам: прошли мастер-классы по тайм-менеджменту, психологии, стилю и плетению маскировочных сетей.Результаты работы женских клубов за последний год впечатляют: 145 женщин успешно трудоустроены, 56 участниц прошли профессиональное обучение, 21 женщина открыла собственное дело, а 201 получила приглашение на собеседование.Успешные истории участниц вдохновляют на поиск своего пути. Так, Ирина Степанюга, химик по образованию, создала семейную мастерскую «Конкретная любовь», где изготавливает уникальные изделия из бетона. Она рассказала, как хобби по созданию подарков для близких переросло в полноценное дело, и теперь ее коллекции, например, игрушки «дети СССР», радуют многих.«Как-то однажды, кстати, перед Новым годом, мы с детьми решили сделать подарки своими руками нашим близким, родным. Кроме бетона я ничего делать не умеет. Поэтому были куплены мной небольшие первые формочки и залиты изделия, и сделаны подарки своими руками. Мне это так понравилось, что это стало моим хобби. А теперь это уже куда больше, чем просто хобби», — поделилась Ирина.Особое место на форуме заняла тема волонтерства. Руководитель группы «Вместе мы сила» Светлана Пряникова рассказала о создании маскировочных сетей для участников СВО. По ее словам, в этом движении участвуют люди разного возраста и профессий, что создает атмосферу семейного уюта и взаимопомощи.«Плетут обычные люди, как семьи военнослужащих, так и просто желающие, неравнодушные. Приходят каждый день в свое свободное время. Есть пенсионеры, которые утром приходят, есть девочки, которые в обед, в обеденный перерыв приезжают к нам, прибегают. Есть кто после работы спешит», — рассказала Светлана.Директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская отметила ценность сообществ, где женщины могут раскрывать свой потенциал.«Женщина — это целая вселенная. И ей для того, чтобы быть успешной, надо быть в гармонии с самой собой. В кругу таких же женщин она находит поддержку и вдохновение», - отметила Наталья Пеньковская.История Татьяны Мараевой, основательницы шоколадной фабрики, — еще один пример того, как личный интерес и настойчивость приводят к созданию успешного дела. Изучив старые учебники и технологии, она начала производить шоколад без консервантов, справившись с собственной аллергией и открыв новое дело.Поддержка, которую получают участницы клубов, многогранна: от помощи в трудоустройстве и консультаций по открытию собственного дела (включая помощь в написании бизнес-плана и возможности получения субсидии) до развития soft skills. Женщины открывают дела в самых разных сферах: от кулинарии и рукоделия до бьюти-индустрии и садоводства.«Российская женщина, помимо создания семьи, всегда активна в общественной жизни. Цель женского движения — привлечь каждую женщину в клуб по интересам, чтобы она могла заниматься тем, что ей нравится», - подчеркнула председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова.Практическая польза таких встреч заключается не только в карьерном росте, но и в развитии личных качеств, обретении гармонии и новых друзей. Будущее проекта выглядит многообещающе: организаторы планируют расширять географию клубов и увеличивать количество программ. Форум наглядно показал, как сообщество единомышленниц помогает современным женщинам находить баланс, реализовываться в профессии, творчестве и общественной жизни.