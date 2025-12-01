В мероприятии приняли участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ Владимирской области в возрасте от 10 до 14 лет.

29 ноября на базе ледового дворца «Владимир» состоялся мастер-класс для юных фигуристов, организованный в рамках проекта «Звездная дорожка» компанией и Федерацией фигурного катания на коньках России. В мероприятии приняли участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ Владимирской области в возрасте от 10 до 14 лет.Специальным гостем события стал выдающийся спортсмен и тренер — двукратный олимпийский чемпион в парном катании, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Артур Дмитриев. Он поделился с ребятами профессиональными секретами и провел мастер-класс на льду. Юные фигуристы получили ценные советы от легенды фигурного катания: узнали о тонкостях техники скольжения, правильного выполнения прыжков и вращений.Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках:«Каждый раз, участвуя в подобных мастер-классах, радуюсь, что мой любимый вид спорта продолжает жить и активно развиваться в регионах. Фигурное катание требует строгой дисциплины, трудолюбия, постоянной работы над собой. Каждая победа ребенка на льду дает мощный импульс для дальнейшего развития, укрепления характера, здоровья и формирования уверенности в себе, поэтому значимость таких проектов сложно переоценить».50 юных фигуристов получили уникальную возможность не только пообщаться с легендарным чемпионом, но и под его руководством отточить ключевые элементы фигурного катания. Занятие завершилось теплой автограф-сессией с Артуром Дмитриевым. Все участники получили вкусные угощения и фирменные подарки от «Ростелекома».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Более десяти лет компания "Ростелеком" реализует проект "Звездная дорожка", организуя мастер-классы от ведущих спортсменов России. Во Владимире этот проект воплотился впервые, поэтому мероприятие запланировали сразу на два часа, с участием двух групп юных фигуристов. Для ребят мастер-класс стал уникальной возможностью продемонстрировать свои навыки настоящей легенде спорта и услышать его профессиональное мнение. Уверен, что все участники встречи получили мощный стимул для дальнейшего роста и поняли, что их мечты достижимы».реализует масштабный спортивно-социальный проект «Звездная дорожка» с 2011 года. За это время занятия прошли в 50 больших и малых городах России. Своим мастерством с начинающими спортсменами делились такие именитые фигуристы, как Этери Тутберидзе, Виктор Кудрявцев, Мария Бутырская, Ирина Лобачева, Александр Жулин и другие.