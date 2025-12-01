Во Владимире прошел V Региональный Слет классных руководителей, собравший 145 педагогов со всего региона. Главная тема мероприятия в этом году – «Классный руководитель – ключевая фигура

Во Владимире прошел V Региональный Слет классных руководителей, собравший 145 педагогов со всего региона. Главная тема мероприятия в этом году – «Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного пространства региона». Об этом поделились в облправительстве. 27 ноября во Владимирском институте развития образования собрались классные руководители школ, кураторы СПО, советники директора по воспитанию и представители «Движения Первых».