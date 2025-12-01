С 1 по 7 декабря на дорогах Владимирской области изменится схема работы комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Семнадцать стационарных и мобильных камер займут новые позиции на

