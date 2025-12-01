У него дома обнаружено и изъято более 500 граммов частей конопли и почти 50 граммов готовой марихуаны.

В Юрьев-Польском Владимирской области пресекли деятельность 45-летнего местного жителя, занимавшегося выращиванием и хранением наркосодержащих растений. Об этом рассказали вПри обыске у него дома обнаружено и изъято более 500 граммов частей конопли и почти 50 граммов готовой марихуаны.По данным следствия, мужчина самостоятельно выращивал коноплю для личного потребления. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.