С 24 по 30 ноября на дорогах Владимирской области произошло 29 ДТП, в которых один человек погиб и 41 получил травмы. Об этом сообщили в региональном УМВД. Смертельная авария произошла 29 ноября в Камешковском районе. 39-летний водитель Subaru Forester не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.