Мужчина накрыл собой сослуживца во время артобстрела.

В Коврове Владимирской области скорбят по 50-летнему жителю, погибшему в зоне специальной военной операции. Как сообщили дети бойца в группе «Подслушано Ковров» 3 февраля, трагедия произошла под Марьинкой во время эвакуации раненых.Мужчина накрыл собой сослуживца во время артобстрела. Близкие погибшего отметили его высокий моральный принцип: «Честь важнее всего», и выразили глубокую скорбь о потере, назвав его примером силы и доброты.Напомним, ранее мы писали, что экс-министр региональной безопасности Полузин ушел на СВО.