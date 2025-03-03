Пациентку реанимировали на последней минуте.

В Муроме во Владимирской области врачи спасли пенсионерку, у которой остановилось сердца. Она на 29 минут впала в состояние клинической смерти. Обычно сердце удается «запустить» через 5-10 минут. Человека редко удается вернуть к жизни после 20 минут. Но медики сотворили чудо. Подробности — в материале .Вернулась в сознаниеВрачи станции скорой помощи приехали на вызов к 69-летней местной жительнице с сердечно-сосудистой патологией. Она находилась в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Владимирской области.Врач скорой Ирина Калина и фельдшер Артем Новиков сразу приступили к реанимации. Как правило, при клинической смерти медики пытаются запустить сердце на протяжении получаса. После они констатируют биологическую смерть.Ирина работает на станции скорой помощи 40 лет. Она пояснила, что врачи несколько раз применяли дефибрилятор — медицинский прибор для подавления наиболее серьезных аритмий сердечной мышцы.«На последней, 30-той минуте, когда надежда на успех нас почти покинула, у пациента возобновилась сердечная деятельность, самостоятельное дыхание», — отметила Ирина Калина.На последней минутеПостепенно женщина пришла в себя. Ее забрали в Муромскую центральную городскую больницу.Артем Новиков трудится фельдшером на скорой уже 11 лет. По словам медика, в его практике это первый случай, когда пациент пришел в себя на последней минуте реанимации.«При этом, несмотря на длительную реанимацию, у нее не произошло развития реанимационной болезни вследствие продолжительного периода клинической смерти», — уточнил фельдшер.Напомним, что в 2024 году во Владимирской области ускорился темп сокращения населения. Жители вымирают в два раза чаще, чем в среднем по России. Полные показатели за прошлый год пока не опубликованы. Традиционно основные причины смертности — болезни кровообращения (порядка 50%). Далее следуют злокачественные новообразования и болезни органов пищеварения.