В матчах проявлялись боевой дух и командная сплоченность.

5 мая во Владимире прошла церемония награждения участников и призеров спартакиады «Поколение победителей», приуроченной к Дню Победы.Турнир с 3 по 5 мая проходил на базе ВлГУ, где в борьбе за медали встретились команды областных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, представители областного суда и студенческие сборные.Соревнования включали три вида спорта: футбол, волейбол и баскетбол.Инициатором мероприятия выступил главный федеральный инспектор Игорь Гречуха, а организатором стала команда баскетбольного клуба «Владимирские львицы‑ВлГУ».Организаторы выразили большую благодарность спонсорам, волонтерам и болельщикам за помощь в подготовке соревнований и за эмоциональную поддержку команд во время матчей.Каждый поединок демонстрировал силу духа, командную дисциплину и уважение к традициям, что было заметно и на площадке, и на трибунах.Ветераны получили отдельные слова признания. Как подчеркнули участники и зрители, ветераны остаются нравственным ориентиром для молодого поколения.Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют воспитанию патриотизма, популяризации физкультуры и формированию здорового образа жизни среди молодежи.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев тепло поздравил победителей и призеров и пожелал новых достижений и крепкого здоровья.