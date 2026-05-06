7 мая во Владимире пройдет масштабная патриотическая акция под названием «Вальс Победы». Это мероприятие объединит школьников, студентов, активистов общественных организаций, жителей и гостей области. Об этом рассказали в правительстве региона. Центральным событием акции станет выступление 20 молодых пар. С помощью хореографической зарисовки ребята выразят благодарность поколению победителей: фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей