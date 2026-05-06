Молодежные команды представили идеи по переосмыслению исторического наследия.

Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков провел рабочую встречу с представителями молодежных инициатив владимирского центра. В дискуссии участвовали активисты объединения «Параллель 56», фитнес‑клуба «Атмосфера» и городского сообщества урбанистов.Эти команды уже реализуют конкретные проекты, подтверждая свою привязанность к городу и готовность менять его к лучшему. Речь шла о самых разных направлениях — от развития массового спорта до популяризации внутрирегионального туризма.В числе приоритетов организаторы выделили масштабный проект «Белый камень», ориентированный на современное переосмысление исторического наследия белокаменной столицы. Планируется проведение профильного форума с участием региональных и федеральных экспертов для выработки предложений по развитию городской среды.Молодые люди представили также идеи создания новых туристических троп и уникальных пешеходных маршрутов, которые должны увеличить приток гостей и комфорт жителей. Свежий взгляд инициативной молодежи, по словам участников, поможет адаптировать городские пространства под современные запросы.Сергей Волков заверил, что администрация готова выступить надежным партнером в реализации лучших инициатив и поддерживать идеи на всех этапах. «Не стоит списывать современную молодежь со счетов: у ребят есть энергия, амбиции и четкие предложения, которые мы будем внедрять совместно», — отметил он.