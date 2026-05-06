Выставка проходит в ДК «13 Октябрь», где жители могут познакомиться с материалами и фотографиями экспозиции.

В преддверии Дня Победы в Камешковском округе торжественно открыли выставку под названием «Мать Героя».Главная цель проекта — объединить женщин, которых можно назвать воспитательницами патриотов, и публично выразить им благодарность.Особое внимание экспозиция уделяет роли матери в становлении характера и гражданской ответственности подрастающего поколения.В рамках выставки также оказывают поддержку матерям участников СВО и отмечают их вклад в воспитание защитников Отечества.Инициаторами мероприятия стали «Женское движение» партии «Единая Россия» и администрация округа, обеспечившие организацию и информационную поддержку.