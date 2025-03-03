Общественный транспорт врезался в легковой автомобиль Renault.

Во Владимире 26 февраля произошла авария с автобусом №23, в результате которой пострадала 43-летняя кондуктор. Об этом пишет «День во Владимире».ДТП случилось около 18:25 на улице Гороховой, когда общественный транспорт врезался в легковой автомобиль Renault, остановившийся для пропуска пешеходов. В момент аварии в автобусе находились около 50 пассажиров. Кондуктор получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головы. Она находится на амбулаторном лечение.Напомним, ранее мы писали, что