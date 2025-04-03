В настоящее время завершается передача земельного участка на баланс города.

Во Владимире у больницы скорой помощи «Красный крест» появится новая парковка. Мэр Дмитрий Наумов сообщил, что власти обсудили организацию въездной группы, строительство стоянки и определение количества парковочных мест.В настоящее время завершается передача земельного участка на баланс города, а также разрабатывается схема организации дорожного движения на прилегающей территории. Кроме того, планируется благоустройство площадки: уже проведена обрезка больных деревьев и кустарников сотрудниками «ЦУГД».Напомним, ранее мы писали, что