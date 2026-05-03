Встречи с представителями различных служб в рамках межведомственного сотрудничества способствуют формированию у детей основных правил безопасности: от основ пожарной безопасности и правил дорожного движения до безопасного использования интернета и финансовой грамотности.В Гусь-Хрустальном сотрудники Главного управления МЧС России по Владимирской области совместно с Госавтоинспекцией МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели обучающее занятие по соблюдению правил пожарной безопасности и дорожного движения для воспитанников детских садов.Представитель МЧС рассказал детям, как правильно вести себя в случае пожара, как вызвать пожарных и что сообщить диспетчеру, а также как предотвратить возникновение огня.Он объяснил, почему опасно играть со спичками и зажигалками, а также использовать неисправные электроприборы. Дети также узнали о профессии пожарного: какие требования предъявляются к кандидатам, сколько времени у пожарных уходит на надевание боевой одежды и выезд на место происшествия, а также о методах тушения пожаров. Ребята смогли примерить боевую одежду пожарного и почувствовать себя настоящими спасателями.Сотрудник Госавтоинспекции провела беседу с малышами о правилах безопасности на дороге, обозначив наиболее распространенные опасности. Она объяснила, как правильно переходить проезжую часть, а дети выучили дорожные знаки.