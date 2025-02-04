Дорога к селу Сновицы – настоящее испытание для местных жителей. Что на автобусе, что на личном транспорте – ехать по ней небезопасно. Множество глубоких ям вынуждают водителей

Дорога к селу Сновицы – настоящее испытание для местных жителей. Что на автобусе, что на личном транспорте – ехать по ней небезопасно. Множество глубоких ям вынуждают водителей объезжать по встречке, а отсутствие освещения – еще больше накаляет небезопасную обстановку. На проблему обратили внимание волонтеры Народного фронта. Они выезжали на место. «Наша автомобильная дорога очень плохая.