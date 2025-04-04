Воспитанники лыжного клуба им. Михаила Серегина из Киржача вошли в десятку сильнейших команд страны. Спортсмены представили 33-й регион на Всероссийских соревнованиях «Пионерская правда» в

Воспитанники лыжного клуба им. Михаила Серегина из Киржача вошли в десятку сильнейших команд страны. Спортсмены представили 33-й регион на Всероссийских соревнованиях «Пионерская правда» в Ижевске. На старт лыжных гонок вышли более тысячи школьников из 48 регионов страны. Наша команда юношей 13-14 лет вошла в ТОП-10 сильнейших в своей возрастной категории в общем зачете. Для киржачских