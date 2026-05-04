Во вторник, 5 мая, во Владимире временно ограничат проезд транспорта по улице Совхозной. Проезд будет закрыт для всех видов автомобилей в середине дня – с 12:00 до 15:30. Об этом предупредили в горадминистрации. Ограничения затронут участок дороги от поворота на 1-ю Кольцевую до улицы Офицерской. Объехать закрытый отрезок пути водители смогут по 1-й Кольцевой улице.