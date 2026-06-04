Во Владимире решили продолжить городские субботники в летний период. Если раньше масштабные уборки проходили только весной и осенью, то теперь они будут организованы еженедельно — начиная

Во Владимире решили продолжить городские субботники в летний период. Если раньше масштабные уборки проходили только весной и осенью, то теперь они будут организованы еженедельно — начиная с 5 июня. Первый летний субботник состоится в пятницу во второй половине дня. К уборке присоединятся сотрудники подведомственных учреждений администрации города. Также власти приглашают помочь предпринимателей: предоставить технику или