В Муроме в День семьи, любви и верности, который отмечается 5 июля, введут запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава округа Евгений Рычков.

В Муроме в День семьи, любви и верности, который отмечается 5 июля, введут запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава округа Евгений Рычков. Ограничения будут действовать в центральной части города – на участке от улицы Свердлова до Первомайской и от Октябрьской до Красноармейской. Запрет не распространяется на кафе и рестораны: там продажа и