В Муроме в День семьи, любви и верности, который отмечается 5 июля, введут запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава округа Евгений Рычков.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-07-2025-v-murome-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti-ne-budut-prodavat-alkogol.html" target="_blank">В Муроме в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь</a> - В Муроме в День семьи, любви и верности, который отмечается 5 июля, введут запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава округа Евгений Рычков.
[url=https://33live.ru/novosti/04-07-2025-v-murome-v-den-semi-lyubvi-i-vernosti-ne-budut-prodavat-alkogol.html]В Муроме в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь[/url] - В Муроме в День семьи, любви и верности, который отмечается 5 июля, введут запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава округа Евгений Рычков.