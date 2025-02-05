Четверо представителей ритуального бизнеса обвиняются в даче взяток заведующему патологоанатомическим отделением больницы скорой помощи г. Владимира. По версии следствия, за деньги врач

Четверо представителей ритуального бизнеса обвиняются в даче взяток заведующему патологоанатомическим отделением больницы скорой помощи г. Владимира. По версии следствия, за деньги врач оформлял документы о смерти быстрее, а также выдавал тела в короткие сроки. Ранее мы рассказывали о том, что заведующего обвиняют в получении взяток на сумму больше 1,2 миллиона рублей. Его задержали 3 апреля