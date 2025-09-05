Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла сегодня днем на мосту через реку Рпень в городе Владимире. По предварительным данным, цепное столкновение на Пекинке спровоцировал

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла сегодня днем на мосту через реку Рпень в городе Владимире. По предварительным данным, цепное столкновение на Пекинке спровоцировал водитель машины спецтехники МАЗ. Инцидент случился около 14:15 на 3-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Как раз там, где дорожники срезали асфальт для проведения ремонтных работ. По информации пресс-службы УМВД