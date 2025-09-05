Сейчас весь персонал отделения отправили на повышение квалификации.

Во Владимирской области после смерти 29-летней Ксении Ворониной в Гусь-Хрустальной ЦРБ роддом закрыли на санобработку. Минздрав региона ситуацию подробно не комментирует. Об этом сообщает «».Замминистра здравоохранения Максим Борисюк заявил, что в 2025 году проведут аудит акушерско-гинекологической службы области. После проверки решат судьбу роддома в Гусь-Хрустальном.Сейчас весь персонал отделения отправили на повышение квалификации. Что будет с сотрудниками в случае закрытия роддома и где рожать местным жительницам, пока неизвестно. Гусевских рожениц направляют во Владимир, в роддом ОКБ.