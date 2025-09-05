Прокурор Владимирской области Иван Грибов с рабочим визитом посетил строительную площадку новой школы в Суздале на 1200 учеников, которая возводится в рамках нацпроекта «Образование». По

Прокурор Владимирской области Иван Грибов с рабочим визитом посетил строительную площадку новой школы в Суздале на 1200 учеников, которая возводится в рамках нацпроекта «Образование». По информации надзорного ведомства, стоимость контракта уже превышает 3,2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что работы обойдутся в сумму чуть менее 2 миллиардов рублей. Таким образом, цена выросла более, чем на треть.