Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин, обвиняемый в присвоении и превышении должностных полномочий, переведен под домашний арест. Ранее он находился в СИЗО, где его заключение продлевалось до 10 июня 2025 года. Об этом сообщают «».По данным следствия, Янин, будучи главврачом Александровской районной больницы с 2021 года, незаконно начислял подчиненным премии, часть из которых они передавали ему.Причиной смены меры пресечения могло стать ухудшение здоровья Янина. Защита чиновника сейчас знакомится с материалами дела, что обычно предшествует завершению расследования и суду.