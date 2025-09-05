Подрядчик компании «СтройЦентр» сорвал сроки сдачи, не смотря на контракт в 3,2 миллиарда рублей.

Прокурор Владимирской области Иван Грибов лично проверил ход строительства новой школы на 1200 мест в Суздале. Объект возводится по нацпроекту «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Подрядчик компании «СтройЦентр» сорвал сроки сдачи, не смотря на контракт в 3,2 миллиарда рублей. Сейчас идут работы по благоустройству, отделке бассейна, актового зала и столовой.Прокуратура уже принимала меры реагирования из-за отставания от графика. Руководству «СтройЦентра» внесено представление в связи с истечением срока контракта.