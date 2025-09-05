А также в Южной Америке.

Владимирская таможня сообщает о росте экспорта лекарственных средств. За 7 месяцев 2025 года экспорт готовых лекарств и их компонентов увеличился на 65% и достиг 2,8 млрд рублей. Экспорт продукции составил около 900 млн рублей.Лекарства из Владимирской области пользуются большим спросом в Африке, Азии и Южной Америке, а также в странах ЕАЭС.Помимо этого, более 20 стран мира импортируют владимирские ветеринарные вакцины и препараты для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.