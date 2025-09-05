17 сентября в Петушках он пошел на обгон там, где это запрещено.

Во Владимирской области водитель «Тойоты» пойдет под суд за серьезное ДТП. Подробности рассказали в прокуратуре региона.17 сентября в Петушках он пошел на обгон там, где это запрещено, вылетел на встречку и врезался в «Мазду». Водитель «Мазды» серьезно пострадал.Виновник признал вину, дело передали в суд по статье о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. Напомним, ранее мы писали, что в Суздале осудили водителя, насмерть сбившего мотоциклиста из-за телефона.