На субсидирование льготных ипотечных программ в нашей стране направлено 100,4 млрд рублей.

На субсидирование льготных ипотечных программ в нашей стране выделено 100,4 млрд рублей. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Так, на финансирование «Семейной ипотеки» правительство России планирует направить 52,4 млрд рублей. Поддержка позволит сохранить ставку в 6%, и ипотека будет доступна для семей с детьми, желающих приобрести собственное жильё.На субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», завершившейся в 2024 году, направят 37,4 млрд рублей.«Несомненно, все эти шаги позволят людям, желающим улучшить свои жилищные условия, осуществить мечту, а также поддержат строительную отрасль, которая в последнее время, по некоторым оценкам, испытывает трудности с реализацией жилья в новостройках», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.